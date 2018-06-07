برلماني يطالب بتفعيل "منع مكبرات الصوت بالمساجد"

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون بمحافظة المنوفية، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب؛ لتوجيهه للدكتور مختار جمعة، وزير الاوقاف، بشأن تفعيل قرار منع استخدام مكبرات الصوت بالمساجد.

وقال النائب، إنه على الرغم من صدور قرار وزير الأوقاف بمنع مكبرات الصوت في المساجد، والإبقاء على السماعات الداخلية فقط؛ حفاظًا على هدوء وروحانية الصلاة، إلا أن القرار لم يفعل بعد.

وأضاف النائب، أن العديد من المساجد وبخاصة في المناطق الشعبية ما زالت تستخدم المكبرات بشكل يزعج إهالي هذه المناطق، الذين منهم مرضى وكبار السن وأطفال وطلاب بحاجة للهدوء والراحة.

ولفت النائب إلى أن هذا العام يتزامن الشهر المبارك مع امتحانات الثانوية العامة، وصوت المكبرات المرتفع يؤذي الطلاب ويحول دون تركيزهم أثناء المذاكرة.

وطالب النائب وزارة الأوقاف، بتشديد الرقابة على تطبيق قرار منع استخدام مكبرات الصوت؛ حفاظًا على وقار وهدوء وروحانية الصلاة بما يسمح للمصلين داخل المسجد بسماع الصوت.