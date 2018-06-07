البحوث الإسلامية يوضح معنى "وحوي يا وحوي"

كتب- محمود مصطفى:

أكد مجمع البحوث الإسلامية، أن ترديد الأطفال كلمة "وحوي يا وحوي"، مع دخول شهر، شيء لا مانع فيه.

وأضاف مجمع البحوث الإسلامية، في فتوى له الخميس، أن "وحوي يا وحوي"، كلمة مصرية قديمة ومعناها "نعمل كما يعمل الحواة"، وقيل إن المعنى افرحي يا أيوحة- وهي أم أحمس- بسبب خروج الهكسوس من مصر.