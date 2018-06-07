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رئيس الأركان يلتقى نظيره اليمني

09:06 م الخميس 07 يونيو 2018
رئيس الأركان يلتقى نظيره اليمني

كتب- عمر مصطفى:

التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، باللواء الركن طاهر على العقيلى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمنى والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً .

وذكر المتحدث العسكري في بيان له، أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود الإقليمية والدولية المبذولة تجاه الأزمة اليمنية وتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء تعزيز آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين .

وأكد فريد، على عمق الروابط التاريخية التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكداً حرص مصر والقوات المسلحة على دعم الشعب اليمني الشقيق والحفاظ على وحدته واستقراره.

من جانبه أشاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني، بجهود مصر وقواتها المسلحة في دعم ومساندة بلاده من خلال العديد من المواقف المشرفة، وسعيها الدائم لإرساء دعائم الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

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