"مستقبل وطن" عن اختيار "مدبولي" رئيسًا للحكومة: "رؤيته قريبة للرئيس"

كتب- إسلام ضيف:

قال حسام الخولي الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي للمهندس مصطفى مدبولي لتشكيل الحكومة المُقبلة "غير مفاجيء واستكمالاً للحكومة السابقة".

وأضاف الخولي في تصريح لمصراوي، الخميس، إن مدة تشكيل الحكومة الجديدة لن يستغرق وقتًا كبيرًا؛ نظرًا لأن "مدبولي" كان عضوًا بالحكومة السابقة، ورؤيته قريبة للرئيس السيسي ويعلم أداء الوزراء زملاءه.

ورأى الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن هناك وزارات كان أدؤها جيدًا للغاية كوزارة الكهرباء، ووزارات لم تكن على المستوى المطلوب كوزارة الزراعة.

كان الرئيس السيسي كلف المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بتشكيل الحكومة، بعد يومين ​من استقالة حكومة شريف إسماعيل.