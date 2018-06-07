مصادر: 7 وزراء يغادرون الحكومة في التشكيل الجديد

كتب- محمد عمارة:

كشف مصدر حكومي، عن أن بعض الوزراء من المرجح مغادرتهم الحكومة في التشكيل الجديد، الذي يعده المهندس مصطفى مدبولي.

وأضاف المصدر الحكومي، لمصراوي، الخميس، أن الوزراء المرجح مغادرتهم هم: خالد فهمي، وزير البيئة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

وأوضح المصدر، أن الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، من الوزراء المرجح مغادرتهم التشكيل الحكومي الجديد.

كما توقعت المصادر تعيين الدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان السابق وزيرًا للإسكان.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف اليوم الخميس، المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية في حكومة شريف إسماعيل المستقيلة، بتشكيل الحكومة الجديدة.

يشار إلى أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقدم باستقالته من منصبه، الثلاثاء الماضي، بعد أيام قليلة من أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي لليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.