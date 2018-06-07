أبوشقة: الديمقراطية لن تتحقق في مصر بدون حزب الوفد

كتبت- هند الشامي:

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن الوفد هو حزب الوحدة الوطنية الذي ما زال شعاره حتى الآن الهلال مع الصليب، ومازال متمتعا بمبادئه وثوابته منذ مائة عام، لافتا إلى أن التاريخ لم يشهد أي حركة استطاعت الصمود على مبادئها مثل الوفد.

وأضاف خلال كلمته بإفطار الحزب السنوي، أن الحزب نشأ من رحم ثورة 1919، موضحًا، أن الديمقراطية في مصر لن تتحقق بدون حزب الوفد، وأن الحزب دائما يدافع عن الديمقراطية والحريات والطبقات المهمشة، ولابد من تفعيل المادة 5 من الدستور الخاصة بالتعددية.

وتابع رئيس الوفد، أن الحزب يعارض معارضة وطنية بعيدًا عن الشتائم والتجاوزات، مشيرا إلى أن المعارضة لابد تكون بناءة، تقدم الحلول، مشيرا إلى أن الوفد سيكون متواجدًا بقوة على الساحة السياسية الفترة المقبلة.

حضر الإفطار، محمود أباظة، رئيس الحزب الأسبق، فؤاد بدراوي، عصام شيحة، أعضاء الحزب، حسين منصور، نائب رئيس الحزب، أحمد عودة، الرئيس الشرفي، محمد خليفة، عضو مجلس النواب، الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث باسم الحزب، محمد عبدالعليم داوود، نائب رئيس الحزب، طارق تهامي، اللواء سفير نور، واللواء محمد الحسيني أعضاء الهيئة العليا.