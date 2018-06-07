مدبولي رئيسًا للحكومة (تغطية خاصة)

القاهرة- مصراوي:

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية​، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتقدَّم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، باستقالته من منصبه، الثلاثاء الماضي، بعد أيام قليلة من أداء الرئيس السيسي لليمين الدستوري لفترة رئاسية جديدة.

ويقدم "مصراوي"، تغطية خاصة كالتالي: ​

مصادر حكومية: 7 وزراء في مرمى التغيير الوزاري الجديد

مصادر حكومية: اتجاه لدمج الوزارات تقليلا للنفقات ورفع كفاءة الإنتاج

مصطفى مدبولي.. ثاني رجال الإسكان في "حكومات السيسي"

رئيس "خطة النواب": مدبولي مؤهل للنجاح.. وإسماعيل تصدى بشجاعة للإصلاح

10 ملفات تنتظر الحكومة الجديدة.. تعرف عليها

مصادر: مدبولي يقدم برنامج حكومته الجديدة للبرلمان 30 يونيو الجاري

من هو عاصم الجزار المرشح الأقرب لحقيبة الإسكان خلفا لـ"مدبولي"؟

السجيني: مدبولي "لا يُجامل".. واختياره لرئاسة الحكومة "موفق"

"بكري": مدبولي "مُنجز".. والتغيير الحكومي لن يكون محدودًا

مصدر حكومي: مدبولي يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة.. السبت

السيسي يستقبل رئيس الحكومة الجديد- صورة

مصطفى مدبولي.. "الرجل الثاني" رئيسًا للحكومة

3 ملفات ترجح بقاء وزير الصحة ضمن التشكيل الجديد للحكومة

الوفد يُهنئ مدبولي بعد تكليفه برئاسة الحكومة

السيسي يكلف مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة

3 مرشحين لرئاسة الحكومة.. وقانوني: لا يوجد ما يمنع إعادة تكليف إسماعيل

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