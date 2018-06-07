مصطفى مدبولي.. ثاني رجال الإسكان في "حكومات السيسي"

كتب- محمد عبدالناصر:

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان لتشكيل الحكومة الجديدة خلفًا للمهندس شريف إسماعيل.

وبالنظر إلى رؤساء الحكومة منذ 2014، كانت حقيبة الإسكان، المصدر الرئيسي لحكومتين، الأولى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والرئيس الجديد الدكتور مصطفى مدبولي.

المهندس إبراهيم محلب، أصبح وزيرًا للإسكان، في شهر يوليو 2013 وحتى شهر فبراير 2014، وذلك فى حكومة الدكتور حازم الببلاوي، لكن هذه الفترة القصيرة استطاع محلب أن يبرهن للجميع بأنه رجل يستطيع إنجاز المهام التي كلف بها بشكل صريح حتى أطلق عليه البعض لقب "البلدوزر"، نظرًا للجهد الدائم والمستمروالرحلات والجولات "المكوكية" التي كان يقم بها في المشروعات بكل انحاء الدولة.

وبعد أن أصبح محلب رئيسا للوزراء، اختار من بين الأسماء المرشحة من هو أشبه منه، حيث تولى الدكتور مصطفى مدبولي حقيبة وزارة الإسكان، خاصة وأنه تولى منصب رئاسة هيئة التخطيط العمراني التابعة للوزارة وعمل مع المهندس إبراهم محلب كثيرًا.

استطاع مدبولي أن يلفت الأنظار له أيضًا بالسير في طريق المهندس إبراهيم محلب حتى أطلق عليه البعض "ابن محلب البار"، فخلال فترة توليه وزارة الإسكان استطاع أن ينفذ العديد من المشروعات المختفة والمدن الجديدة، التي أنقذت مصر من أزمة عمرانية حقيقية كانت ستحدث يوما ما.

نجح مدبولي في طرح وتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية ضمن وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، كما قدم للمواطنين مشروع الإسكان المتميز "سكن مصر"، والمتوسط "دار مصر"، وعشرات الآلاف من قطع الأراضي السكنية والاستثمارية، وكذلك طرح قطع أراضي ووحدات سكنية للمصريين بالخارج لأول مرة.

كما عمل مدبولي على تنفيذ ما يقرب من 13 مدينة جديدة أهمها العاصمة الإدارية، والمنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، بخلاف مدن الصعيد.

في ملف تطوير العشوائيات، استطاع "مدبولي" أن يتغلب على الأزمة التي عانت منها مصر خلال الـ30 عامًا الأخيرة، وانتهى صندوق تطوير العشوائيات التابع للوزارة، من القضاء على المناطق غير الآمنة، والتي كلف الرئيس بالانتهاء منها خلال عامين بتكلفة وصلت إلى 16 مليار جنيه، كل هذه النجاحات استطاعت أن تنقل مدبولي من وزير للإسكان إلى رئيسًا لمجلس الوزراء في بداية الفترة الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.