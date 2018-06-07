بالصور.. بعثة منتخب "الفراعنة" تصل من بلجيكا

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كتب- طه عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولي عصر اليوم الخميس، بعثة المنتخب القومي، قادمة من العاصمة البلجيكية بروكسل، بعد انتهاء معسكر مغلق خاضه المنتخب بمدينة بيرجامو الإيطالية، واستمر 10 أيام كاملة، تخللها مباراة ودية أمام المنتخب الأوليمبي انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

كان المنتخب القومي خاض مباراته الودية الأولى أمام نظيره الكويتى باستاد جابر الأحمد بالكويت في بداية المعسكر، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، واختتم استعداداته لبطولة كأس العالم بروسيا بمواجهة المنتخب البلجيكي أمس الأربعاء بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وخسرها بثلاثية نظيفة.

من المقرر أن يحصل لاعبو المنتخب الوطني على راحة سلبية اليوم وغدًا الجمعة، على أن يتجمعوا مساء السبت لخوض مرانه الأخير باستاد القاهرة، قبل السفر إلى روسيا الأحد المقبل للمشاركة في المونديال.

يذكر أن المنتخب سيواجه أوروجواي في أولى مبارياته بكأس العالم يوم 15 يونيو في استاد يكاترينبورج في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة ، ويلعب أمام روسيا يوم 19 يونيو باستاد كريستوفسكي في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، ثم يلتقي مع السعودية يوم 25 يونيو بأستاد فولجوجراد أرينا في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.