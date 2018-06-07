طلاب الثانوية يُشيدون بسهولة امتحان الفرنساوي وشكاوى من "الألماني"

كتبت- ياسمين محمد:

قالت فاطمة الزهراء عز الدين، مستشار اللغة الفرنسية بوزارة التربية والتعليم، إن امتحان اللغة الفرنسية كلغة ثانية، الذي أداه طلاب الثانوية العامة، الخميس، جاء في مستوى الطالب المتوسط، ومطابقًا لمواصفات الورقة الامتحانية، ولم تتلق الوزارة أي شكاوى بشأنه.

وكان طلاب الثانوية العامة، أعربوا عن سعادتهم بامتحان اللغة الفرنسية، مشيرين إلى سهولته وعدم خروجه عن المنج ومناسبته للوقت المخصص للامتحان.

جاء هذا خلال فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي عُقد اليوم، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، عقب انتهاء امتحاني اللغة الأجنبية الثانية، والتربية الوطنية.

أما الطلاب الذين أدوا الامتحان في مادة اللغة الألمانية، اشتكوا من صعوبة قطعة الفهم، وسؤال التعبير.

لكن نعيمة علي، مستشار اللغات الأجنبية الثانية بخلاف الانجليزية والفرنسية، أكدت أن الامتحان لم يخرج عن مواصفات الورقة الامتحانية التي أعدها المركز القومي للامتحانات.

وأدى 563 ألفا و 360 طالبا بالثانوية العامة، اليوم الخميس، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية: "الفرنساوي، الألماني، الإيطالي، الأسباني، الصيني"، وذلك في الفترة الأولى بدءا من التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشرة ظهرًا.

وفي الفترة الثانية أدى 557 ألفا و 334 طالبا، الامتحان في مادة التربية الوطنية بدءً من الحادية عشرة والنصف وحتى الواحدة ظهرًا.