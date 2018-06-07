10 ملفات تنتظر الحكومة الجديدة.. تعرف عليها
كتب- يوسف عفيفي:
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان بتشكيل الحكومة الجديدة، الخميس، خلفًا للمهندس شريف إسماعيل.
ويرصد "مصراوي" أبرز 10 ملفات أمام رئيس الوزراء والحكومة الجديدة كالتالي:
ـ الملف الاقتصادي وارتفاع الدين الخارجي وفوائده.
ـ صعوبة تدفق الاستثمارات الخارجية.
ـ مشكلة الزيادة السكانية.
ـ استكمال المشروعات القومية التي بدأها السيسي خلال فترة ولايته الأولى.
ـ مشروعات الطرق والكباري والبنية التحتية.
ـ زيادة الإنتاج.
ـ ملف أزمة سد النهضة.
ـ تحسين التعليم والتموين والصحة ومواجهة ارتفاع الأسعار.
ـ ارتفاع عجز الموازنة العامة وعجز الميزان التجاري.
ـ زيادة الأجور والمعاشات.
-
637
-
158
-
141
-
124
-
88
-
85
-
70
-
68
-
66
-
62
إعلان