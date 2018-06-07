10 ملفات تنتظر الحكومة الجديدة.. تعرف عليها

كتب- يوسف عفيفي:

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان بتشكيل الحكومة الجديدة، الخميس، خلفًا للمهندس شريف إسماعيل.

ويرصد "مصراوي" أبرز 10 ملفات أمام رئيس الوزراء والحكومة الجديدة كالتالي:

ـ الملف الاقتصادي وارتفاع الدين الخارجي وفوائده.

ـ صعوبة تدفق الاستثمارات الخارجية.

ـ مشكلة الزيادة السكانية.

ـ استكمال المشروعات القومية التي بدأها السيسي خلال فترة ولايته الأولى.

ـ مشروعات الطرق والكباري والبنية التحتية.

ـ زيادة الإنتاج.

ـ ملف أزمة سد النهضة.

ـ تحسين التعليم والتموين والصحة ومواجهة ارتفاع الأسعار.

ـ ارتفاع عجز الموازنة العامة وعجز الميزان التجاري.

ـ زيادة الأجور والمعاشات.