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    10 ملفات تنتظر الحكومة الجديدة.. تعرف عليها

    04:33 م الخميس 07 يونيو 2018
    10 ملفات تنتظر الحكومة الجديدة.. تعرف عليها

    كتب- يوسف عفيفي:

    كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان بتشكيل الحكومة الجديدة، الخميس، خلفًا للمهندس شريف إسماعيل.

    ويرصد "مصراوي" أبرز 10 ملفات أمام رئيس الوزراء والحكومة الجديدة كالتالي:

    ـ الملف الاقتصادي وارتفاع الدين الخارجي وفوائده.

    ـ صعوبة تدفق الاستثمارات الخارجية.

    ـ مشكلة الزيادة السكانية.

    ـ استكمال المشروعات القومية التي بدأها السيسي خلال فترة ولايته الأولى.

    ـ مشروعات الطرق والكباري والبنية التحتية.

    ـ زيادة الإنتاج.

    ـ ملف أزمة سد النهضة.

    ـ تحسين التعليم والتموين والصحة ومواجهة ارتفاع الأسعار.

    ـ ارتفاع عجز الموازنة العامة وعجز الميزان التجاري.

    ـ زيادة الأجور والمعاشات.

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