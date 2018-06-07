من هو عاصم الجزار المرشح الأقرب لحقيبة الإسكان خلفا لـ"مدبولي"؟

كتب- محمد عبدالناصر:

أثار تكليف الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، بتشكيل الحكومة الجديدة، تساؤلات داخل أروقة وزارة الإسكان حول خليفة "مدبولي" الذي سيتولى مسؤلية الوزارة.

وقالت مصادر خاصة لمصراوي، أن الدكتور عاصم الجزار نائب الوزير للتطوير الحضري بأنه هو الأقرب والأفضل والأحق لتولي حقيبة الإسكان.

وأشارت المصادر، إلى أن تكليف "الجزار" بتسيير أعمال الوزارة أثناء تولي "مدبولي" قائمًا بأعمال رئيس الوزراء خلال رحلة علاج المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء في نوفمبر الماضي، كان بمثابة عملية إعداد لـ"الجزار" حتى يكون وزيرًا للإسكان في الفترة المقبلة.

ويرصد "مصراوي" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن عاصم الجزار ومؤهلاته العلمية وآرائه في قضايا التنمية العمرانية المختلفة.

وصعد المهندس عاصم الجزار في السادس من نوفمبر 2012، من منصب نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التخطيط العمراني، لكرسي رئيس الهيئة، خلفًا للدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وقتها رئيسًا للهيئة.

ويعمل الجزار أيضًا مدرسًا بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، تخصص تصميم عمراني.

كما شارك الجزار في إعداد مخطط مصر 2052، الذي بدأه وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، وقتما كان رئيسًا لهيئة التخطيط العمراني، فأثناء عمله في هيئة التخطيط العمراني اقترحت الهيئة على الحكومة فكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وبدأ تحديد أكثر من موقع، لبناء هذا المشروع القومي العالمي.

ويرى نائب وزير الإسكان الجديد أن أهم التحديات التي تواجه مصر هي زيادة الحيز العمراني الحالي.