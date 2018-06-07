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    مصدر حكومي: مدبولي يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة.. السبت

    04:21 م الخميس 07 يونيو 2018
    مصدر حكومي: مدبولي يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة.. السبت

    كتب- محمد غايات:

    قال مصدر حكومي رفيع المستوى، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المُكلف سيبدأ في تشكيل الحكومة الجديدة، السبت المقبل.

    كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدار اليوم الخميس، قرارًا بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي لتشكيل الحكومة الجديدة خلفا للمهندس شريف إسماعيل.

    وأضاف المصدر، في تصريح لمصراوي، أنه من المتوقع أن يجري الدكتور مصطفى مدبولي مجموعة لقاءات مع الوزراء المرشحين بعيدًا عن مقر الحكومة.

    يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي تولى رئاسة مجلس الوزراء كقائم بالأعمال أثناء فترة علاج المهندس شريف إسماعيل، وسفره إلى ألمانيا في نوفمبر العام الماضي .

    مصطفى مدبولي مجلس الوزراء تشكيل الحكومة

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