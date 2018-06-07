السجيني: مدبولي "لا يُجامل".. واختياره لرئاسة الحكومة "موفق"

كتب- مصطفى علي:

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اختيار الدكتور مصطفى مدبولي لرئاسة الوزراء هو اختيار موفق من رئيس الجمهورية، مضيفًا: "عملت معه شخصيًا في أكثر من ملف وهو شخص يعمل ويجتهد ولا يجامل ولديه رؤية في مجال التخطيط العمراني، وأتمنى له كل التوفيق".

وأضاف السجيني لمصراوي: "أتمنى من رئيس الوزراء الجديد بجانب الأعباء التقليدية التي يقوم بها في منصبه الجديد، أن يولي اهتمامًا بملف الإصلاح الإداري والإصلاحات الهيكلية المرتبطة، وكذلك بتعظيم الموارد المحلية وهو قطاع به الكثير والكثير إن أحسن المسؤول تبنيه فسوف يجد طفرة تؤازر ميزانية الدولية في التحديات التي تواجهها".

وتابع: "أيضًا أدعوه بأن ينظر إلى الخريطة الاستثمارية بعين الاعتبار وأن يوجه تكليفاته إلى وزير الاستثمار الجديد بسرعة إنجاز هذه الخريطة التي طال إعدادها شريطة أن تكون مطروحة على مستوى الوحدات المحلية من أدنى إلى أعلى حتى تشارك أطياف المجتمع في عملية التنمية".

واستطرد: "تمني مدبولي لرئيس الوزراء شريف إسماعيل موفور الصحة، يؤكد أنه اجتهد وبذل مجهودات كبيرة في ظروف صحية صعبة".