"بكري": مدبولي "مُنجز".. والتغيير الحكومي لن يكون محدودًا

كتب- محمود رمزي:

وصف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان بتشكيل الحكومة الجديدة بـ" المتوقع"، في ظل نجاحه، وانجازه السريع لكل المهام المسندة إليه من قبل الرئيس خلال الأعوام الماضية.

وقال بكري، في تصريح لمصراوي، الخميس، إن الرئيس السيسي مهد لاختيار "مدبولي" خلال الفترة الماضية بإسناد تمثيل مصر فى عدد من المؤتمرات العربية والدولية له، وحضور غالبية اجتماعات مؤسسة الرئاسة، مشيدًا بالفكر الاقتصادي الذى يتمتع به "مدبولي"، والذي يتوقع أن يتبلور نجاحه في خططه الاقتصادية.

وتوقع بكري، أن يكون التشكيل الحكومي الجديد "واسع" وليس محدودا كما يردد البعض، وأن يتم اختيار نواب لرئيس الحكومة، خاصة وأن الرئيس السيسي يثق فى رئيس الحكومة الجديد، ويريد وزراء ذات رؤية في الإصلاح الاقتصادي، وتستطيع تنفيذ ما جاء في خطاب حلف اليمين الدستورية أمام البرلمان.

ووجه بكري، الشكر للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق على جهوده التي بذلها طيلة فترة توليه رئيسًا للحكومة، وما تحمله من نقد في ظل القرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها حكومته.