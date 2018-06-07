التعليم: تصحيح العينة العشوائية للغة الأجنبية الثانية للثانوية.. السبت

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحان الثاموية العامة، إنه سيجري تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة، بعد غد السبت.

جاء هذا خلال فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الخميس، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، عقب انتهاء امتحاني اللغة الأجنبية الثانية، والتربية الوطنية.

وأدى 563 ألفا و 360 طالبا بالثانوية العامة، اليوم الخميس، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية: "الفرنساوي، الألماني، الإيطالي، الإسباني، الصيني"، وذلك في الفترة الأولى بدءًا من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة ظهرا.

وفي الفترة الثانية أدى 557 ألفا و 334 طالبا، الامتحان في مادة التربية الوطنية بدءا من الحادية عشرة والنصف وحتى الواحدة ظهرا.