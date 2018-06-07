هيكل: ديون الصحف القومية بلغت 19 مليار جنيه

كتب- أحمد علي:

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنه تم الاجتماع مع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب في حضور رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لمناقشة مسألة إسقاط ديون المؤسسات الصحفية القومية.

وأضاف هيكل، اليوم الخميس، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده، إنه لم يتم حسم هذا الأمر بعد، خاصة أن ديون المؤسسات الصحفية القومية بلغت 19 مليار جنيه لوزارة المالية، وأن ديون "ماسبيرو" بلغت 32 مليار جنيه لبنك الاستثمار.