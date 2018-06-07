"الصوت والضوء" تقدم عروضًا إضافية باللغه العربية خلال أيام العيد

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، عن تقديم عروض باللغة العربية خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بمناطقها الخمس (الهرم، الكرنك، فيلة، إدفو، وأبوسمبل)، وذلك تنشيطًا لحركة السياحة الداخلية وتحقيقا للدور المجتمعي.

وقالت الشركة في بيان الخميس، إن منطقة الهرم ستقدم العروض في السابعة مساء، في حين تعرض بمنطقة الكرنك في التاسعة مساء، وفي منطقة فيلة أول وثالث أيام العيد في التاسعة والنصف، وثانى أيام العيد في الثامنة والربع، وفي منطقتي إدفو وأبو سمبل يقام العرض بناء على لغة الحضور الأكثر عددا وباقي اللغات باستخدام السماعات الفورية.

وقال سامح سعد، رئيس الصوت والضوء، إن الشركة تهتم دائما بالسياحة الداخلية والعربية وإتاحة الفرصة للسائح العربي للاسمتاع بالأهرامات والمعابد ليلا بالصوت والضوء طوال أيام العيد فهي فرصة للتنزه والتثقيف والترفيه.

وأضاف سعد، أن التذكرة العائلية متاحة خلال أيام عيد الفطر المبارك لخمسة أفراد بـ200 جنيها بدلًا من 250 جنيها وأربعة أفراد بـ180 جنيها بدلا من 200 جنيه.