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    الوفد يُهنئ مدبولي بعد تكليفه برئاسة الحكومة

    03:18 م الخميس 07 يونيو 2018
    الوفد يُهنئ مدبولي بعد تكليفه برئاسة الحكومة

    الدكتور مصطفى مدبولي

    كتبت- هند الشامي:

    هنأ حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الدكتور مصطفى مدبولي بمناسبة توليه منصب رئيس الوزراء، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية اليوم بتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

    وقال الدكتور ياسر الهضيبي، في بيان للوفد اليوم، أن الحزب يتمنى لرئيس الحكومة الجديد، التوفيق والسداد في مهمته خلال الفترة المقبلة، موجها الشكر للمهندس شريف إسماعيل على مجهوداته في قيادة الحكومة خلال الفترة الأخيرة.

    حزب الوفد بهاء أبو شقة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

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