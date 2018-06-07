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    التعليم: انقلاب ميكروباص يحمل 10 ملاحظين بامتحانات الثانوية العامة

    03:11 م الخميس 07 يونيو 2018
    التعليم: انقلاب ميكروباص يحمل 10 ملاحظين بامتحانات الثانوية العامة

    ارشيفية

    كتبت- ياسمين محمد:

    قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحان الثانوية العامة، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، تلقت، الخميس، خبرًا يٌفيد بانقلاب ميكروباص يقل بداخله عدد (10) ملاحظين، خلال ذهابهم من محافظة كفر الشيخ، لمباشرة عملهم بلجان سير الامتحان بمحافظة الإسكندرية.

    جاء هذا خلال فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي عُقد بديوان عام وزارة التربية والتعليم، عقب انتهاء امتحاني اللغة الأجنبية الثانية، والتربية الوطنية.

    وأضاف حجازي، أنه جرى المعلمين جميعًا إلى مستشفى إدكو بمحافظة البحيرة، وتابعت غرفة العمليات الموقف، حتى الاطمئنان على سلامتهم، وخروجهم من المستشفى.

    ولفت حجازي إلى توجه 8 ملاحظين منهم إلى مقار اللجان الامتحانية، وعودة اثنين منهما إلى محل سكنهما.

    وأدى 563 ألفا و 360 طالبا بالثانوية العامة، اليوم الخميس، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية: "الفرنساوي، الألماني، الإيطالي، الأسباني"، وذلك في الفترة الأولى بدءا من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة ظهرًا.

    وفي الفترة الثانية أدى 557 ألفا و334 طالبًا، الامتحان في مادة التربية الوطنية بدءا من الحادية عشرة والنصف وحتى الواحدة ظهرا.​

    رضا حجازي انقلاب ميكروباص امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة

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