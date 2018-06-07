السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للتعاون "السعودي- الإماراتي"

القاهرة- مصراوي:

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، بنتائج اجتماعات مجلس الأعمال التنسيقى السعودي الإماراتي بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، التي عقدت أمس وانتهت بتوقيع 20 اتفاقية بين البلدين، مؤكدًا أنها "تُمثل نموذجاً يُحتذى به فى تعزيز العمل العربى المشترك في شتى المجالات".

وكتب السيسي -عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الخميس: "تابعت باهتمام بالغ ما أسفرت عنه نتائج اجتماعات مجلس الأعمال التنسيقى السعودي الإماراتي وما تمثله من تعزيز لآليات العمل العربى المشترك".

وأكد السيسي، دعم مصر الكامل لكل الجهود المبذولة على صعيد تدعيم الروابط المشتركة بين الأشقاء فى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

كما ثمن السيسي الخطوة متمنياً التوفيق لما فيه رخاء وإستقرار شعوبنا جميعاً.

كانت المملكة العربية السعودية وقعت مع الإمارات 20 اتفاقية بين البلدين وأعلنا 44 مشروعًا مشتركًا، وذلك في اجتماعات بمدينة جدة برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

ونقلت قناة العربية، أمس الخميس، أن الاجتماع شهد الإعلان عن الهيكل التنظيمي لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، والذي تم تشكيله بهدف تكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة، وصولاً لتحقيق رؤية المجلس في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكـري، وتحقيق رفاه مجتمع البلدين.