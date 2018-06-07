افتتاح مكتب بريد روض الفرج بعد تطويره وتحويله لمركز خدمات متكامل

القاهرة- (أ ش أ):

افتتح أحمد عبد الحليم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، الخميس، مكتب بريد روض الفرج بعد تطويره وتحويله إلى مركز خدمات بريدية متكامل.

وقال عبد الحليم -في بيان- إن افتتاح المكتب يأتي ضمن تنفيذ خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات؛ بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حتى يحصل كل مواطن على كافة الخدمات بشكل لائق وميسر وذلك ضمن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تهدف إلى أن تصبح مراكز الخدمات البريدية واجهة المواطن للحصول على خدمات الحكومة الإلكترونية.

وأضاف أن معدلات الإنجاز في التطوير تسير وفقًا للخطة الزمنية المقررة وأن الهيئة القومية للبريد قد بدأت بالفعل في تنفيذ مشروع تطوير وتحديث مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بأعلى وسائل التكنولوجيا العالمية؛ لكي يتم تقديم جميع الخدمات بكفاءة عالية حتى يتمكن البريد المصري من المنافسة في تقديم الخدمات للعملاء.

يشار إلى أن مركز خدمات روض الفرج الذي تم افتتاحه اليوم يقدم جميع الخدمات المالية والحكومية والبريدية والمجتمعية، بالإضافة إلى جميع الخدمات المستحدثة التي يقدمها البريد المصري، مشيرًا إلى أن المكتب يقع على مساحة ٩٧ مترًا مربعًا وبه ٨ نوافذ لتقديم الخدمات للعملاء ويخدم ما يقرب من ٨٠٠ ألف نسمة.