"التعليم" توضح عقوبات محاولي الغش في امتحانات الثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، إن مجرد حيازة الهاتف المحمول جريمة، مشيرًا إلى أن الطالب الذي يُضبط معه هاتف مغلق يحرم من امتحان المادة.

جاء هذا خلال فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي عقد الخميس، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، عقب انتهاء امتحاني اللغة الأجنبية الثانية، والتربية الوطنية.

وأضاف حجازي، أن الطالب الذي يضبط بهاتف محمول مفتوح يستخدمه للغش يحرم من جميع الامتحانات بالدور الأول والثاني لمدة عام.

وبالنسبة للطالب الذي يصور أجزاء من الامتحان وينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، يحرم من جميع الامتحانات بالدور الأول والثاني لمدة عامين.

وأكد حجازي، أن هذا الرأي اعتمدته الشؤون القانونية بالوزارة ولن يكون هناك استثناءات.

وأدى 563 ألفا و 360 طالبا بالثانوية العامة، اليوم الخميس، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية: "الفرنساوي، الألماني، الإيطالي، الأسباني"، وذلك في الفترة الأولى بدءا من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة ظهرا.

وفي الفترة الثانية أدى 557 ألفا و 334 طالبا، الامتحان في مادة التربية الوطنية بدءًا من الحادية عشرة والنصف وحتى الواحدة ظهرًا.​