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أسامة هيكل: تعديلات قانون الصحافة والإعلام تتضمن إلغاء مواد الحبس

01:45 م الخميس 07 يونيو 2018
أسامة هيكل: تعديلات قانون الصحافة والإعلام تتضمن إلغاء مواد الحبس

أسامة هيكل

كتب- أحمد علي:

أكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن البرلمان سيبدأ الأحد القادم مناقشة تعديل قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مشيرا إلى أنه تم إلغاء كل المواد السالبة للحريات ومواد الحبس في القانون.

وقال هيكل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس بمقر مجلس النواب، إن تعديل القانون لن يستهدف أسماء ولا أشخاص بأي شكل من الأشكال.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن العديد من الضوابط وبخاصة أن هناك نصوص تنص على المحاسبة وتشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية، وإعلان ميزانيتها بكل شفافية سواء للمؤسسات الصحفية القومية و المستقلة والخاصة.

ولفت إلى أن اللجنة عقدت 39 اجتماعا لمناقشة القانون.

أسامة هيكل قانون الصحافة والإعلام الحبس مجلس النواب

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