التعليم: جهات رقابية تحقق في ملف تحويل طلاب عقب انتهاء المدة

كتبت- ياسمين محمد:

أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن ملف تحويل طلاب في الصف الثالث الثانوي بين مدارس مختلفة عقب إغلاق الموعد الرسمي 15 نوفمبر محل تحقيق في الجهات الرقابية، وذلك بجانب التحقيق في الشئون القانونية بالوزارة.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي عقده رئيس امتحانات الثانوية العامة اليوم لعرض سير العملية الامتحانية خلال امتحاني اللغة الاجنبية الثانية والتربية الوطنية.

وقالت نعيمة علي مستشارة اللغات الأجنبية غير الإنجليزية والفرنسية، إن الامتحان مطابق لمواصفات الورقة الامتحانية وفي مستوي الطالب المتوسط ويقيس نواتج التعلم.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة بأنه تم ضبط طالبين لنشرهما أجزاء من امتحان التربية الوطنية علي مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم تصحيح العينة العشوائية لمادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية بعد غدٍ السبت، كما سيتم تصحيح مادة الاقتصاد يوم 26 يونيو مع تصحيح مادة الجغرافيا.