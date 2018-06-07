​"صناع الخير": علاج 100 مريض زرع القرنية بالمجان بدعم من "أبو العينين"

كتب- محمود رمزي:

بدأت مؤسسة صناع الخير للتنمية، الخميس، إجراء عمليات زرع القرنية بالمجان ضمن مبادرتها "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى، بدعم من رجل الأعمال المصري محمد أبو العينين.

وصرح مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، بأن المؤسسة لديها قائمة انتظار لمرضى يحتاجون زراعة قرنية تخطت 400 مريض، تكلفة الحالة الواحدة 25 ألف جنيه وهو أقل سعر يمكن الحصول عليه، مشيرا إلى أن رجل الأعمال محمد أبو العينين قرر دعم المؤسسة بعلاج أكثر من 100 حالة على نفقته الشخصية.

وأضاف زمزم أنه يجرى منذ الأمس تجهيز الحالات لدخول العمليات بالمعهد التذكاري لأبحاث الرمد بالجيزة، حيث تم إجراء جميع الفحوصات اللازمة للعين، بالإضافة إلى فحوصات الباطنة ورسم القلب قبل التخدير، مؤكدا أن 3 حالات أجروا العملية بنجاح حتى الآن من 10 حالات سيتم استكمالها على مدار اليوم.

وأشار رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية إلى أن الحالات العشر من 3 محافظات هي الفيوم والبحيرة والجيزة، منهم 5 سيدات و 5 رجال تم اكتشاف حاجتهم لزرع قرنية خلال قوافل مبادرة "عنيك في عنينا" التي تجوب القرى والنجوع في 10 محافظات.

وأكد زمزم أن العلاج من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية يقدم بالمجان تماما بداية من الكشف وتوزيع العلاج وإجراء العمليات الجراحية وحتى الانتقال لأماكن إجراء العمليات الجراحية والعودة مرة أخرى، وكذلك الانتقال لإجراء المتابعة بعد العمليات، لافتا إلى إجراء ما يزيد عن 3500 عملية مجانية حتى الآن.