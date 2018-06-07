"أسورة مميكنة لأول مرة".. وزير الصحة يعلن تفاصيل البعثة الطبية للحج

كتب - أحمد جمعة:

أجرت وزارة الصحة والسكان، الخميس، القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية للحج لهذا العام 1439ه -2018 م ، وذلك بالمعهد القومي للتدريب بالعباسية.

وأوضح الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن البعثة تتكون من 360 فردا من مختلف التخصصات الطبية والفريق المعاون من إداريين وعمال، موضحاً أن من سيتم اختياره في القرعة هذا العام سيكون الهدف الأساسي له هو خدمة حجاج بيت الله الحرام والذين بلغوا هذا العام 62 ألف حاج مصرى وهو العدد الأكبر على مدار السنوات السابقة مما يتطلب من أعضاء البعثة بذل المزيد من العمل الدؤوب.

وكشف الوزير، أنه لأول مرة هذا العام ستكون البعثة مميكنة بالكامل، حيث سيتم توزيع "أسورة مميكنة" على كل حاج بها كافة بياناته الشخصية فضلاً عن ملفه الطبي مما يساعد على معرفة تاريخه الصحى والأمراض التى يعاني منها والأدوية التي يتعاطاها.

وأشار وزير الصحة إلى أن كافة الحجاج سيذهبون إلى عدد من المستشفيات تم اختيارهم بجميع محافظات الجمهورية لعمل ملف طبي لهم ليتم وضعه على "الأسورة المميكنة" والتي سيرتديها الحاج بمعصم يده، لافتا إلى الانتهاء من عمل 32 ألف ملف طبي حتى الآن، وجار الانتهاء من باقي الملفات، مضيفاً أنه لن يغادر أي حاج إلى الأراضى السعودية إلا بعد عمل ملف طبي له.

وقال إن النظام المميكن الجديد سيوفر لنا معلومات وبيانات خاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بجميع عيادات البعثة سواء بمكة أو المدينة المنورة مما سيساهم في سد العجز من أي نقص قد يحدث على الفور في أي صنف دوائي.

وأكد وزير الصحة والسكان، أنه لأول مرة تم إنشاء موقع الكتروني (www.haj.ccs.gov.eg) يقدم الخدمات للحجاج بدءا من التقدم للحج مروراً بفترة أداء المناسك ونهاية بالعودة للوطن، فضلاً عن نشر التوعية والنصائح والأخبار بشكل دوري، بالإضافة لخريطة بنقاط الخدمات وأماكن العيادات بالمملكة وخدمة تحديد طرق الوصول إليها تسهيلاً على الحجاج.