رئيس "العربية للتصنيع" يبحث مع سفيرة البرتغال تعزيز التعاون المشترك

القاهرة- (مصراوي):

أكد الفريق عبدالعزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية الاستفادة من الخبرة البرتغالية في العديد من المجالات الصناعية الحديثة على نحو يلبي المصالح المُشتركة للجانبين.

جاء ذلك خلال زيارة مادلينا فيشر سفيرة دولة البرتغال بالقاهرة والوفد المُرافق لها للهيئة، في إطار فتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الصناعية المُتعددة.

تناول اللقاء، مناقشة عدد من المُوضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات المُختلفة خاصة في المجالات المدنية منها والعسكرية وإمكانية نقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك بالاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع خاصة في مجالات الاتصالات وأجهزة التابلت ومحطات معالجة المياه وصيانة وعمرة الطائرات.

وأشاد سيف الدين، بتجربة النهضة في دولة البرتغال التي تتشابه مع خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها مصر حاليا.

من جانبها، أشارت السفيرة البرتغالية إلى أهمية التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع نظرا لجودة وتميز منتجات الهيئة وفقا لمعايير الجودة العالمية ومشاركتها في العديد من المشروعات التنموية والقومية التي تشهدها مصر في الوقت الحاضر، مشيدة بتجربة الهيئة في مجال الاهتمام بتكنولوجيا الاتصالات والتابلت التعليمي، بالإضافة إلى الطاقات المُتجددة والصُوب الزراعية.