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التعليم: إغلاق 12 صفحة "تواصل اجتماعي" تروج للغش

01:17 م الخميس 07 يونيو 2018
التعليم: إغلاق 12 صفحة "تواصل اجتماعي" تروج للغش

كتبت- ياسمين محمد:

قال مصدر مسئول بغرفة عمليات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الغرفة تمكنت من إغلاق 12 صفحة علي مواقع التواصل الاجتماعي تروج للغش خلال الـ 24 ساعة الماضية وذلك بالتنسيق مع إدارة مواقع التواصل.

وكشف المصدر في تصريحات صحفية له اليوم، إنه تم إغلاق عشرات الصفحات منذ انطلاق الامتحانات حتى الآن، مشيرًا إلى استغلال هذه الصفحات للطلاب وتضليلهم وطلب مبالغ مالية نظير تزويدهم بامتحانات مزورة ولا علاقة لها بامتحانات الوزارة.

صفحات الغش الثانوية العامة اغلاق صفحات الغش مواقع التواصل

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