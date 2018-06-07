نائب وزير الزراعة ومحافظ القليوبية يفتتحان وحدتين جديدتين للطب البيطري- صور

كتب- أحمد مسعد:

التقت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة مع اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، حيث ناقشا خلال الاجتماع أوضاع الثروة الحيوانية بالمحافظة، وما قامت به مديرية الطب البيطري في أعمال التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وحضر الاجتماع الدكتورة أمل العسيلي مدير الطب البيطري بالمحافظة.

وأكد عشماوي خلال اللقاء استعداد المحافظة لدعم إقامة المشروعات الجديدة في مجالات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة في الأراضي المتاحة بالمحافظة وفق الاشتراطات الفنية لوزارة الزراعة ، وذلك دعما للاستثمار في تلك المجالات.

كما اتفقا على إقامة نقاط بيطرية وتلقيح صناعي في بعض القري التي لا توجد بها وحدات بيطرية، وكذلك إقامة مراكز لتجميع الألبان ووحدات لتصنيع الجبن وإعطائها ماركة خاصة بالقليوبية، وذلك من خلال التدريب الفني وقروض ميسرة لخلق فرص عمل وزيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة لمنتجات الألبان.

وافتتح اللواء محمود عشماوي والدكتورة منى محرز، وحدة بيطرية بكفر علي شرف الدين بمدينة كفر شكر، والتي تم إنشاؤها بإحلال وتجديد بتكلفة 485 ألف جنيه لخدمة أربع قرى بمدينة كفر شكر بالمحافظة، ويتوافر بها كافة الأدوية واللقاحات.

يذكر أن عدد الثروة الحيوانية بتلك القرى يبلغ حوالي 3000 حيوان، بينما تبلغ الثروة الداجنة حوالي 18 ألفا، وأقرب وحدة على بعد خمسة كيلو مترات.

وبعد افتتاح الوحدة، قام المحافظ ونائب وزير الزراعة بتفقد مكوناتها كالصيدلية والتأكد من توافر الأمصال اللازمة، كما تفقدا معمل التحاليل وجهاز السونار البيطري ووحدة التلقيح الصناعي ووجها خلال تواجدهما مع أطباء الوحدة على ضرورة الالتزام بمواعيد التحصينات اللازمة للمواشي في مواعيدها المحددة.

وعقب ذلك ، توجها إلى مدينة طوخ لافتتاح الوحدة البيطرية بطنط الجزيرة، والتي تم إنشاؤها حديثا بتكلفة مالية قاربت على الخمسمائة ألف جنيه، وتفقدا بعد الافتتاح مكونات الوحدة التي تخدم ثلاث قرى و12 عزبة بمدينة طوخ.

من جانبها، أكدت مدير الطب البيطري بالمحافظة الدكتورة أمل العسيلي أن تعداد الثروة الحيوانية في نطاق الوحدة البيطرية يبلغ حوالي 2000 حيوان، فيما يبلغ عدد الثروة الداجنة حوالي 15 ألف، وأن أقرب وحدة بيطرية تقع على بعد ثلاثة كيلو مترات.

ولفتت محرز إلى أن الوحدة يتوافر بها كافة الأدوية واللقاحات وجهاز التلقيح الاصطناعي، كما أنه سيتم تخصيص يوم بالوحدة للرعاية التناسلية في وجود جهاز السونار.

في نهاية الجولة، أشاد عشماوي ومحرز بمباني الوحدتين البيطريتين وتصميمهما بشكل حديث، مما يضمن معه استقبال الحيوانات بأسلوب يليق بالمربي وتوافر الأجهزة الحديثة التي تساعد في تشخيص الأمراض والتلقيح الاصطناعي التي تساهم في إنتاج سلالات جيدة من الماشية.

وقد وجهت الدكتورة منى محرز الشكر للمحافظ على دعمه لقطاع الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بالمحافظة.

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