الخارجية تسلم "الآثار" ٩ قطع آثرية مستردة من فرنسا

كتب- يوسف عفيفي:

صرحت السفيرة هبة المراسي، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، الخميس، بأن الخارجية سلمت وزارة الآثار 8 قطع أثرية مصرية، بالإضافة إلى لوحة لقناع فرعوني من الخشب ضبطتها السلطات الفرنسية بأحد محطات القطار بمدينة باريس.

وأضافت أن السفارة المصرية في باريس كانت قد تواصلت مع السلطات الفرنسية لإيقاف بيع تلك القطع واتخاذ الخطوات اللازمة لتسليمها إلى السفارة لإعادتها إلي مصر.

من جانبها، نسقت وزارة الخارجية مع الآثار لإثبات أثرية تلك القطع واستيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإعادتها إلى موطنها الأصلي.

وأكدت مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، أهمية توثيق التعاون بين مختلف الأجهزة المعنية بمكافحة تهريب الآثار والاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، معربةً عن تقدير وزارة الخارجية لتجاوب الحكومة الفرنسية والسلطات المعنية مع الجانب المصري، فضلا عن التعاون الذي أثمر عن ضبط وإعادة تلك القطع الأثرية المهربة إلى موطنها الأصلى.

كما عبرت المراسى عن التطلع إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدائم للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري الإنسانى لمختلف دول العالم.