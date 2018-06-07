جامعة القاهرة توقع خطاب نوايا مع تحالف الجامعات الأمريكية لإنشاء مركز للتميز العلمي

كتب- محمد قاسم:

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وفدا من 7 أساتذة يمثلون تحالف جامعات كورنيل وكاليفورنيا ديفيز وميتشيجان وبوردو بالولايات المتحدة الأمريكية، وعددا من الشركات الزراعية الهندية، وهو التحالف الأقوى والمتقدم لهيئة المعونة الأمريكية، لإنشاء مركز تميز علمي في مصر في مجال الزراعة.

وذكر بيان صادر اليوم الخميس، عن جامعة القاهرة أن الدكتور الخشت وقع مع تحالف الجامعات الأمريكية خطاب نوايا لإنشاء مركز التميز العلمي بكلية الزراعة بالجامعة، لتكون كلية الزراعة هي الشريك الوحيد والحصري لهذا التحالف.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن مركز التميز العلمي بكلية الزراعة بالجامعة مع تحالف الجامعات الأمريكية، يهدف إلي الإسهام في البحث العلمي للمشاريع الكبري التي أطلقتها الدولة، ومن بينها تطوير طرق الزراعة باستخدام الصوب الزراعية، والاستزراع السمكي، والثروة الحيوانية، وتربية مليون رأس ماشية، و تحسين الإنتاج الداجني، واستصلاح المليون والنصف فدان، واستخدام الطرق الحديثة للإرشاد والتسويق الزراعي.

وأضاف الخشت، أن جامعة القاهرة مهتمة بالتعاون مع الجامعات الأمريكية في مجالات بحثية عديدة، خاصة وأن هناك علاقات استراتيجية بين مصر وأمريكا، وأن تقدم وقوة واستقرار الدولة الوطنية المصرية من صالح المنطقة ودول العالم"، مؤكدا أن الجامعة تسعي للتقدم والتواجد في مصاف الجامعات العالمية.

وأكد أن مركز التميز العلمي في الزراعة بجامعة القاهرة سوف يساهم في تطوير البحث العلمي في المجال الزراعي والذي ينعكس بدوره علي الاقتصاد القومي المصري، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة هي الجامعة المصرية الوحيدة المصنفة ضمن أفضل 500 جامعة علي مستوي العالم، موضحاً أن تخصص العلوم الزراعية يأتي في المرتبة 230 عالمياً وفقاً لتصنيف QS، وأن كلية الزراعة بالجامعة، قامت بتخريج مجموعة كبيرة من الباحثين الذين كان لهم دوراً إيجابياً في حركة التنمية في مصر والعالم العربي في السنوات الماضية.

من جانبهم، أعرب وفد الجامعات الأمريكية عن سعادته بالتعاون مع جامعة القاهرة، لإنشاء مركز تميز علمي بكلية الزراعة وتطلعه لوضع خطة عمل لإنشاء المركز والبدء في العمل من أجل تطوير البحث العلمي في مجال نمو القطاع الزراعي في مصر.