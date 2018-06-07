 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

استقالة الحكومة أسعار البنزين الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

الوفد يرد على هجوم رواد "فيسبوك" ضد "الأحوال الشخصية"

12:12 م الخميس 07 يونيو 2018
الوفد يرد على هجوم رواد "فيسبوك" ضد "الأحوال الشخصية"

كتب- هند الشامي:

أعد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، مذكرة تضمنت متابعات آراء رواد الفضاء الإليكتروني "فيسبوك"، عن مشروع قانونه الخاص بالأحوال الشخصية، مصححًا بعض المعلومات المنسوبة خطئًا لتعديلات "الوفد" لمشروع القانون.

وفي المذكرة التي حصل "مصراوي"، على نسخة منها، أكد فؤاد أنه لا علاقة لما يتم تداوله بتعطيل عملية الخلع، موضحا أن المادة 32 من قانون ااحزل تعادل المادة 10 من القانون رقم 25 لسنة 1929 اللمعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وهي خاصة بتنظيم الموقف حال عجز الحكمين في الصلح.

وأوضحت المذكرة، أن المشروع الذي تقدم به الوفد تضمن بندًا يُعاقب الزوج الذي يستعمل حق الطاعة دون وجه حق أو تعسف وتغريمه 10 آلاف جنيه.

حزب الوفد محمد فؤاد مجلس النواب قانون الأحوال الشخصية

الخبر التالى:

جامعة القاهرة توقع خطاب نوايا مع تحالف الجامعات الأمريكية لإنشاء مركز للتميز العلمي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان