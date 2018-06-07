الوفد يرد على هجوم رواد "فيسبوك" ضد "الأحوال الشخصية"

كتب- هند الشامي:

أعد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، مذكرة تضمنت متابعات آراء رواد الفضاء الإليكتروني "فيسبوك"، عن مشروع قانونه الخاص بالأحوال الشخصية، مصححًا بعض المعلومات المنسوبة خطئًا لتعديلات "الوفد" لمشروع القانون.

وفي المذكرة التي حصل "مصراوي"، على نسخة منها، أكد فؤاد أنه لا علاقة لما يتم تداوله بتعطيل عملية الخلع، موضحا أن المادة 32 من قانون ااحزل تعادل المادة 10 من القانون رقم 25 لسنة 1929 اللمعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وهي خاصة بتنظيم الموقف حال عجز الحكمين في الصلح.

وأوضحت المذكرة، أن المشروع الذي تقدم به الوفد تضمن بندًا يُعاقب الزوج الذي يستعمل حق الطاعة دون وجه حق أو تعسف وتغريمه 10 آلاف جنيه.