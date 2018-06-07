راكب حاول تهريب طبنجة و100 طقة في "جردل" شيكولاتة بالمطار

كتب- طه عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، الخميس، محاولة تهريب طبنجة نارية وكمية من الطلقات المحظور استيرادها طبقًا لقانون الأسلحة والذخائر، اخفاها راكب مصري داخل "جردل" شيكولاته لتضليل رجال الجمارك والعبور بها.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة طائرة الخطوط الإيطاليا، القادمة من ميلانو، اشتبه وليد صبري، مأمور اللجنة، في راكب مصري صاحب مكتب تصدير استيراد، وبالعرض على محمد كساب مدير الجمرك قرر تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس رأي، وتكليف محمد موسى مأمور الجمرك تحت إشراف طارق سعيد مشرف الصالة بتفتيش الحقائب، تبين وجود طنبجة و100 طلقة مخبأة داخل العلبة البلاستيك (جردل) المملؤء بالشكولاته.

قرر الدكتور خالد الجمال مدير عام مبني جمارك الركاب رقم 1، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي رقم 29 للراكب.