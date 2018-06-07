وفاة راكب إريتري في مطار القاهرة بعد تعرضه لوعكة صحية

كتب- طه عبيد:

لفظ راكب إرتيري الجنسية مرحل من أمريكا، أنفاسه الأخيرة داخل صالة الوصول بمطار القاهرة الدولي، نتيحة تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، فيما نُقل الجثمان إلى المستشفى لإعداده للدفن، وترحيله إلى العاصمة إريتريا "أسمرة".

وذكرت مصادر، أن سلطات المطار استقبلت راكبا من إريتريا يدعى "زيرسناي ايرمياس 34 عاما" مرحلا من الولايات المتحدة الأمريكية على طائرة مصر للطيران القادمة من نيويورك، ثم تم حجزه لحين موعد إقلاع الطائرة الاخري المتجهة إلى أسمرة، وتسليمه للسلطات هناك.

وأوضحت المصادر، أن الراكب تعرض لوعكة صحية مفاجئة وتم إخطار إدارة الحجر الصحى بالمطار، ونقله إلى مستشفى هليوبوليس يرافقه أحد أطباء الحجر الصحي بالمطار 3 أفراد من المباحث، وتبين فور وصوله للمستشفى أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم إعداد الجثمان للدفن، وإنهاء إجراءات سفره للطائرة المتجهة إلى "أسمرة".