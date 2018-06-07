"شمال القاهرة" للكهرباء: الانتهاء من تركيب ٤٧٢ ألف عداد مسبق الدفع

كتب- محمد صلاح:

قال المحاسب مسعد بشير، نائب رئيس شركة شمال القاهرة لشئون القطاعات التجارية، إنه تم الانتهاء من تركيب ٤٧٢ ألف عداد مسبق الدفع من إجمالى عدد العدادات المتعاقد عليها البالغة٥٥٠ ألف، مشيرًا إلى أنه سيتم تركيب المتبقى منها البالغ عددها ٨٠ ألف خلال الفترة القلية القادمة.

وأضاف بشير، في تصريحات لمصراوى، الخميس، أن إجمالى عدد محاضر الضبطية التي حررها العاملين بمختلف الإدارات والقطاعات التجارية على مستوى الشركة بلغ 3349 محضرًا بمبلغ (50 مليون و679 ألف و522 جنيه)، بكمية استهلاك بلغت 13 مليون و315 ألف و523 كيلو وات، وذلك خلال الفترة 1 يوليو 2017 حتى 13 مايو 2018.

ونوه نائب رئيس شركة شمال القاهرة إلى أن بلغ إجمالي عدد المحاضر التى حررتها مباحث الكهرباء بالشركة 112 ألف و3 محضر بمبلغ 235 و519 ألف و649 جنيه ، تم تحصيل 110 مليون منها بكمية استهلاك بلغت 66 مليون و212 ألف و927 كيلو وات، وذلك خلال الفترة 1 يوليو 2017 حتى 13 مايو 2018.

وأوضح أنه تم تخصيص 52 ألف عداد ذكي نصيب شركة شمال القاهرة لتركيبهم خلال المرحلة التجريبية لاختبار العدادات الذكية، مشيرًا إلى أنه تم الإنتهاء من تركيب 1% فقط منها للتجربة بمنطقة حي السفارات مدينة نصر، علما بأنه لا يتم تحصيل القيمة من المشترك بالنسبة للعدادات الذكية لأنها منحة بقرض.

اقرأ أيضًا:

خلي رمضانك مصراوي.. وشاهد كل مسلسلات رمضان 2018 "قبل أي حد"