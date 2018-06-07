سفير مصر بطوكيو يبحث عودة تصدير الموالح والفواكه إلى السوق الياباني

طوكيو- (أ ش أ):

بحث السفير المصرى بطوكيو أيمن كامل، مع وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية الياباني كين سيتو، عودة تصدير الموالح والفواكه المصرية إلى السوق الياباني.

وذكرت سفارة مصر بطوكيو اليوم الخميس، أن اللقاء يأتي في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليابان وفتح السوق الياباني بشكل أكبر أمام الصادرات المصرية.

واستعرض السفير التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي بما في ذلك إجراءات تعزيز القدرات التنافسية للصادرات المصرية، مؤكداً على زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية في السنوات الأخيرة خاصة لدول الاتحاد الأوروبي في ضوء جودتها العالية وأسعارها التنافسية.

وأعرب السفير عن تطلع الحكومة المصرية لعودة تصدير الموالح والفواكه المصرية إلى السوق الياباني بعد سنوات من التوقف، مشيراً لقيام وزارة الزراعة وإدارة الحجر الزراعي بالانتهاء من إجراء التجارب الخاصة بذبابة الفاكهة وموافاة الجانب الياباني بالنتائج حول تطبيق تقنيات المعاملة بالتبريد حسب المواصفات الدولية القياسية لمنع انتقال الآفات ضمن الصادرات، حيث اقترح السفير الإسراع بالمناقشات الفنية بين الجهات المعنية من البلدين عبر ترتيب السفارة لاجتماع عبر الفيديو كونفرانس يتم خلاله مناقشة الموقف الحالي للتجارب المطلوب تنفيذها.

من جانبه، رحب الوزير الياباني بهذه المبادرة من السفير المصري مشيراً لاستعداد وزارته لدراسة سبل الإسراع بالحوار الجاري بين الجهات المختصة من البلدين، والانتهاء من الإجراءات اللازمة لقبول المنتجات الزراعية المصرية في اليابان.