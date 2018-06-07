  • عاجل:مصر تتقدم مركزًا في تصنيف فيفا قبل المونديال
    • 1339179 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    استقالة الحكومة أسعار البنزين الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

    التعليم توجه بإنهاء الإجراءات المالية لمُلاحظ توفي أثناء توجهه للامتحانات

    10:57 ص الخميس 07 يونيو 2018
    التعليم توجه بإنهاء الإجراءات المالية لمُلاحظ توفي أثناء توجهه للامتحانات

    كتبت-ياسمين محمد:

    وجه الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بسرعه إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف جميع المستحقات المالية لسعد عبد الفتاح، أخصائي صحافة وإعلام بإحدى مدارس محافظة الدقهلية.

    وتوفي الملاحظ، أثناء توجهه لمباشرة عمله بإحدى لجان الثانوية العامة بكفر الشيخ.

    رضا حجازي وفاة ملاحظ وفاة مدرس امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة

    الخبر التالى:

    3 ملفات ترجح بقاء وزير الصحة ضمن التشكيل الجديد للحكومة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان