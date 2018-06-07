التعليم توجه بإنهاء الإجراءات المالية لمُلاحظ توفي أثناء توجهه للامتحانات

كتبت-ياسمين محمد:

وجه الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بسرعه إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف جميع المستحقات المالية لسعد عبد الفتاح، أخصائي صحافة وإعلام بإحدى مدارس محافظة الدقهلية.

وتوفي الملاحظ، أثناء توجهه لمباشرة عمله بإحدى لجان الثانوية العامة بكفر الشيخ.