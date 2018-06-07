صفحات الغش تتداول أجزاءً من امتحان اللغة الألمانية.. والتعليم: نتحقق

كتبت- ياسمين محمد:

تداولت بعض صفحات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مثل: "شاومينج بيغشش ثانوية عامة و بالغش اتجمعنا"، سؤالين من امتحان اللغة الألمانية، زاعمة أنهما من الامتحان الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، بعد مرور 35 دقيقة من بدء الامتحان.

وبدأت الصفحات الإجابة على الأسئلة المتداولة.

وقال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحان الثانوية العامة، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتحقق من صحة ما نشرته هذه الصفحات، وفي حالة التحقق سيتم تتبع مصدر الصور من خلال فريق الغش الإلكتروني؛ لضبط المتسبب في تداولها واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأكد حجازي، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن ماحدث في حال صحته سيكون غشا إلكترونيا وليس تسريبًا.

ويؤدي 563 ألفا و360 طالبا بالثانوية العامة، اليوم الخميس، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية: "الفرنساوي، الألماني، الإيطالي، الأسباني"، وذلك في الفترة الأولى بدءا من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة ظهرا.

وفي الفترة الثانية يؤدي 557 ألفا و 334 طالبا، الامتحان في مادة التربية الوطنية بدءا من الحادية عشرة والنصف وحتى الواحدة ظهرا.

ويعقد الدكتور رضا حجازي، مؤتمرا صحفيا، في تمام الثانية عشرة والنصف؛ للكشف عن حالات الغش الإلكتروني التي توصلت إليها غرفة العمليات بالوزارة، الإجابة عن أية استفسارات بشأن امتحاني اليوم.