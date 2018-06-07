التعليم: طالب نشر أجزاءً من امتحان اللغة الفرنسية على صفحات الغش

كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحان الثانوية العامة، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، توصلت إلى الطالب الذي نشر أجزاء من امتحان اللغة الفرنسية، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس.

وأوضح حجازي، في بيان اليوم الخميس، أن الطالب بإحدى لجان محافظة سوهاج ونشر أجزاءً من الامتحان بعد مرور 30 دقيقة من بدءه.

وتداولت بعض صفحات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مثل: "شاومينج بيغشش ثانوية عامة و بالغش اتجمعنا"، أجزاء من امتحان اللغة الفرنسية، زاعمة أنها من الامتحان الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، بعد 30 دقيقة من بدء الامتحان.

ويؤدي 563 ألفا و 360 طالبا بالثانوية العامة، اليوم الخميس، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية: "الفرنساوي، الألماني، الإيطالي، الأسباني"، وذلك في الفترة الأولى بدءا من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة ظهرا.

وفي الفترة الثانية يؤدي 557 ألفا و 334 طالبا، الامتحان في مادة التربية الوطنية بدءا من الحادية عشرة والنصف وحتى الواحدة ظهرا.

ويعقد الدكتور رضا حجازي، مؤتمرا صحفيا، في تمام الثانية عشرة والنصف؛ للكشف عن حالات الغش الإلكتروني التي توصلت إليها غرفة العمليات بالوزارة، الإجابة عن أية استفسارات بشأن امتحاني اليوم.