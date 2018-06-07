بدء امتحان اللغة الثانية للثانوية العامة

كتبت-ياسمين محمد:

بدأ طلاب الثانوية العامة أداء امتحان، اللغة الأجنبية الثانية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، ب 1777 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

ويستمر الامتحان حتى الحادية عشرة.

ويؤدي 563 ألفا و 360 طالبا بالثانوية العامة، اليوم الخميس، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية: "الفرنساوي، الألماني، الإيطالي، الأسباني"، في الفترة الأولى.

وفي الفترة الثانية يؤدي 557 ألفا و 334 طالبا، الامتحان في مادة التربية الوطنية بدءا من الحادية عشرة والنصف وحتى الواحدة ظهرا.

ويعقد الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحان الثانوية العامة، مؤتمرا صحفيا، في تمام الثانية عشرة والنصف؛ للكشف عن حالات الغش الإلكتروني التي توصلت إليها غرفة العمليات بالوزارة، الإجابة عن أية استفسارات بشأن امتحاني اليوم.