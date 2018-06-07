اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان في اللغة الثانية والتربية الوطنية

كتبت-ياسمين محمد:

يؤدي 563 ألفا و 360 طالبا بالثانوية العامة، اليوم الخميس، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية: "الفرنساوي، الألماني، الإيطالي، الأسباني"، وذلك في الفترة الأولى بدءا من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة ظهرا.

وفي الفترة الثانية يؤدي 557 ألفا و 334 طالبا، الامتحان في مادة التربية الوطنية بدءا من الحادية عشرة والنصف وحتى الواحدة ظهرا.

ويعقد الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحان الثانوية العامة، مؤتمرا صحفيا، في تمام الثانية عشرة والنصف؛ للكشف عن حالات الغش الإلكتروني التي توصلت إليها غرفة العمليات بالوزارة، الإجابة عن أية استفسارات بشأن امتحاني اليوم.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب منذ الثامنة والربع صباحا، وفقا للتعليمات، وحتى يتثنى لأفراد الأمن تفتيش الطلاب للكشف عن الأجهزة الإلكترونية بحوزتهم، ومنعا لتكدس الطلاب أمام اللجان.