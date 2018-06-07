محامي تركي آل شيخ: لا نتهم مجلس الأهلي بشكل مسبق.. وبلاغنا للمطالبة بتشكيل لجنة لفحص التبرعات

القاهرة- مصراوي:

أصدر المحامي محمد حمودة، وكيل تركي آل الشيخ، بيانًا جديدًا حول البلاغ الذي سبق وكُلف بتقديمه للنائب العام ضد مجلس إدارة الأهلي للتحقيق في أوجه مصارف المبالغ التي تبرع بها وتبلغ 260 مليون جنيه.

وقال حمودة في مقطع مصور جديد له: "تابعت ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول الفيديو المرسل إلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بتقديم بلاغات إلى النائب العام بشأن مخالفات أو أي مخالفة ارتكبها مجلس إدارة النادي الأهلي، فإني أود أن أشير إلى الآتي".

وأضاف حمودة، "أولا: أنني أمثل تركي آل شيخ نقدر ونحترم جماهير النادي الأهلي والنادي الأهلي ككيان رياضي قديم وأقدم كيان رياضي في الوطن العربي. وثانيًا: أن تقديم بلاغ إلى النائب العام حول أوجه صرف المبالغ التي أعطيت تبرعًا من تركي آل شيخ لا يقصد من هذا على الإطلاق توجيه أي اتهام أو إدانة مسبقة إلى أيًا من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي".

وتابع أن تقديم البلاغ هدفه "طلب انتقال لجنة لفحص عما إذا كان توجد أي مخالفات إدارية أو غيرها قانونية في أوجه الصرف"، مستطردًا: "لكن هذا لا يعني على الإطلاق اتهام أيًا من أعضاء مجلس إدارة النادي لارتكاب أي جريمة جنائية في هذا الشأن".

كان "حمودة" أعلن الأحد الماضي، أن تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، كلفه بتقديم بلاغ للنائب العام ضد مجلس إدارة الأهلي للتحقيق في أوجه مصارف المبالغ التي تبرع بها وتبلغ 260 مليون جنيه، على حد قوله.

كانت أزمة اندلعت بين تركي آل شيخ وإدارة الأهلي، بعد تصريحات الأول التليفزيونية التي أكد فيها تكفله بتعاقد اتحاد جدة مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز الذى كان على أعتاب تدريب الأهلي .

ورد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، بالدعوة إلى اجتماع طارئ لمجلس الإدارة ليعلن تركي اعتذاره عن عدم الرئاسة الشرفية قبل دقائق من الاجتماع.

وقرر الخطيب تأجيل الاجتماع عقب اعتذار تركي آل الشيخ عن الرئاسة الشرفية في إشارة إلى أن الدعوة كانت من أجل سحب الرئاسة الشرفية.

ورد تركي بنشر عدة بيانات تتضمن انتقادات واتهامات متعلقة بتبرعاته، كاشفاً بعض الأسرار في فترة تواجده رئاسته الشرفية للنادي، لتتصاعد الأزمة بينه وبين جماهير الأحمر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما التزم مجلسه الصمت.

وتصاعدت الأزمة مجدداً بعد اتهامات الرئيس الشرفي لمجلس الأهلي بعدم صرف مكافآت بطولة الدوري التي أهداها للاعبين والعمال. ليرد محمود الخطيب رئيس النادي بإرسال خطاباً رسمياً إلى خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، لتشكيل لجنة من الجهة الإدارية لمراجعة كافة الأموال التي تبرع بها.

وقرر خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، تشكيل لجنة برئاسة اللواء إسماعيل الفار، مدير مكتبه الفني، مع نفس اللجنة المالية التي كانت تدير أموال الزمالك لحصر تبرعات آل الشيخ والتي تبدأ عملها اليوم.