ضبط 353 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام في 3 محافظات -مستند

كتب-أحمد مسعد:

حصل "مصراوي" على تقرير الحملة التي شكلتها وزارة الزراعة للتفتيش والمرور على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها خلال شهر رمضان، تحت إشراف الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة.

وكشف التقرير الصادر بتاريخ الأربعاء، عن مصادرة 403 كيلو جرام لحوم، غير صالحة للاستهلاك الآدمي فيما حررت 6 محضرًا لمراكز وعيادات بيطرية لمخالفتها للشروط، بواقع 12 محضر بيع لحوم غير صالحة و27 محضرًا للحوم مجهولة المصدر.

وبحسب التقرير، احتلت محافظة الشرقية المركز الأول في عدد المخالفات، التي بلغت 1312 محضر مخالفة لمراكز وعيادات بيطرية، و45 قرار غلق منافذ بيع.

وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن القطاع نفذ حملة كبرى على جميع منافذ بيع الطيور والمراكز والعيادات في3 محافظات، مشيرة إلى أن الحملة تضمنت أيضًا تحصين الهيئة العامة للخدمات البيطرية 3 ملايين رأس ماشية وطيور.

وأضافت محرز، لمصراوي، الأربعاء، أن الوزارة مدت الحملة أسبوعًا آخر خلال شهر رمضان المبارك؛ للوصول إلى العدد المستهدف وهو تحصين أكثر من 3.5 مليون رأس ماشية.

وبدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الشهر الماضي تنفيذ خطتها لمكافحة اللحوم الفاسدة خلال شهر رمضان، ووجهت بتكثيف عمليات التفتيش والمرور وضخ السلع في الأسواق.

وكلف الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، بتكثيف عمليات التفتيش والمرور على الأسواق والمحالات ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، وكذلك المطاعم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أي مخالفات، وكذلك التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.