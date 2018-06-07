 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

استقالة الحكومة أسعار البنزين الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

نقل شعائر صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان من مسجد ​الحسين

12:14 ص الخميس 07 يونيو 2018
نقل شعائر صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان من مسجد ​الحسين

وزير الأوقاف

القاهرة- أ ش أ:

قال مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف، إنه سيتم نقل شعائر صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.

وأضاف المصدر، في تصريح، الأربعاء، أن موضوع خطبة الجمعة الأخيرة من رمضان الجمعة ستكون حول فضائل العشر الأواخر من شهر رمضان و"ليلة القدر".

على صعيد آخر، أوضح المصدر، أنه سيتم يوم السبت المقبل 24 رمضان الجاري افتتاح ملتقى الفكر الإسلامي بساحة مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.​

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الأوقاف شهر رمضان مسجد ?الحسين صلاة الجمعة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان