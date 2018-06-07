نقل شعائر صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان من مسجد ​الحسين

القاهرة- أ ش أ:

قال مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف، إنه سيتم نقل شعائر صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.

وأضاف المصدر، في تصريح، الأربعاء، أن موضوع خطبة الجمعة الأخيرة من رمضان الجمعة ستكون حول فضائل العشر الأواخر من شهر رمضان و"ليلة القدر".

على صعيد آخر، أوضح المصدر، أنه سيتم يوم السبت المقبل 24 رمضان الجاري افتتاح ملتقى الفكر الإسلامي بساحة مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.​