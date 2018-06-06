ننشر نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

كتب- محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، الأربعاء، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية، بنسبة 81.03% للابتدائية و72.86% للشهادة الإعدادية.

ونشر "الأزهر" عبر موقعه الرسمي، رابط نتيجة الشهادتين، وللحصول على النتيجة اضغط هنا (http://www.azhar.eg/splash.html)



وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الابتدائية، 151834 طالب وطالبة، تخلّف منهم 1257 طالبًا، وحضر منهم 150878 طالب، فيما بلغ عدد الناجحين 122258 طالب.

وبالنسبة للشهادة الإعدادية، فبلغ عدد المتقدمين للامتحان 124959 طالب، تخلّف منهم 1406 طالب، وحضر منهم الامتحان 123553 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 90015 طالب.