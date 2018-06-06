"هي دي مصر".. شعار حملة "تنشيط السياحة" في مباراة بلجيكا

كتب- يوسف عفيفي:

قال المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن شعار الحملة الترويجية للمقصد السياحي المصري "هي دي مصر" تظهر بقوة خلال مباراة المنتخب مع بلجيكا.

وأضاف يوسف في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أن الحملة تأتي في إطار الترويج للسياحة المصرية، عبر اللوحات الإلكترونية بالملعب الملكي بالعاصمة بروكسل، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم 2018 المقررة منتصف الشهر الجاري.

​وأشار إلى أن هناك حملة إلكترونية في منطقة الخليج تستهدف الجمهور عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف المحمول في كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين والأردن ووضع لوحات إعلانية خارجية ضخمة.

وأطلقت الهيئة، حملتها الترويجية لمصر في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك خلال شهر رمضان المعظم نظرًا لأهمية السوق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي يمثل أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، علمًا بأن السياحة العربية تمثل 30% من السياحة الوافدة.

وكان شعار حملة "هي دي مصر" ظهر في ملعب أتليتي آتزوري دي إيتاليا في إيطاليا، خلال المباراة الماضية التي جمعت بين منتخبي مصر وكولومبيا، يوم الجمعة الماضي، وتعادل المنتخبين بنتيجة سلبية، والتي تهدف إلى الترويج للمقصد السياحي.