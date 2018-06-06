اعتماد نتيجة امتحان بعثة الدراسات التخصصية في تربية المكفوفين.. وإعلان أسماء الأوائل

كتبت- ياسمين محمد:

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأربعاء، نتيجة امتحان بعثة شهادة الدراسات التخصصية في تربية وتعليم المكفوفين وضعاف البصر للعام الدراسي ٢٠١٨.

وصرحت الدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة في تصريحات صحفية لها، بأن هذه البعثة تقام سنويًا بنًاء علي القرار الوزاري رقم (١٨٩) لسنة ١٩٧٢ ، وتقدم هذا العام ٣١ طالبًا وطالبة من المعلمين العاملين بمدارس التعليم العام والتربية الخاصة، موضحةً أن عدد الناجحين ٣٠ طالبًا وطالبةً، والنسبة المئوية للنتيجة ٩٦٪.

وأشار حسام العربي مدير إدارة التربية البصرية، إلى أن المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين التابع لوزارة التضامن يتكفل بنفقات هذه البعثة طبقًا للبروتوكول المبرم والموضح بالقرار الوزاري.

وقال الدكتور أحمد آدم مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة، إن هذه البعثة تعمل على تأهيل المعلم، وتمنحه شهادة التخصص والخبرة في تعليم المكفوفين وضعاف البصر بمدارس التربية الخاصة.

وأضاف آدم أن أوائل البعثة لهذا العام كالآتي:

الأول: أسماء صادق مديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

الثاني: سلفيا شوقي مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

الثالث: سمر إسماعيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

الرابع: هاني الطيب مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

الرابع مكرر: هناء علي مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

الخامس: أحمد محمد الهادي مديرية بالقليوبية.