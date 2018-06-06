​والد صلاح يطلب 1000 فدان لإقامة مشروع استثماري.. والزراعة ترد

كتب-أحمد مسعد:

تقدم صلاح غالي والد اللاعب محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر، بطلب رسمى للهيئة العامة للتعمير والتنمية التابعة لوزارة الزراعة من أجل الحصول على قطعة أرض مساحتها 1000 فدان بمنطقة وادي النطرون.

وأضاف اللواء محمد حلمي رئيس هيئة التعمير والتنمية بوزارة الزراعة، في تصريح خاص لمصراوي، أن والد اللاعب ينوي إقامة مشروع استثماري للانتاج الحيواني والداجني، مضيفاً أنه "حتى الآن لم يقدم دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع".

وأكد أنه يتم معاملة والد محمد صلاح مثله مثل أي مستثمر متقدم لمشروع استثماري، مؤكدا على عدم وجود أي استثناءات خاصة بالمشروع وأن الوزارة ترحب بالمستثمرين والمنتجين.

وأشار إلى أن هناك لجنة مشكلة بالهيئة لبحث طلبات الحصول على أراضي تشكيل لجنة مختصة لدراسة الأمر والشروط المقدمة لاتخاذ القرار السليم وفقاً للقانون.

ولفت إلى أنه اللجنة ستعقد اجتماعًا غدًا الخميس لبحث اوراق المقدمة للمشروع.