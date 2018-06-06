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بالصور- الجاليات المصرية بأوروبا تؤازر المنتخب في مباراته أمام بلجيكا

09:36 م الأربعاء 06 يونيو 2018
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كتبت-مروة شوقي:

قالت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، الأربعاء، إن أعداد كبيرة من الجاليات المصرية بالخارج سافرت إلى بلجيكا لتشجيع المنتخب المصري ومساندته في مباراته اليوم أمام المنتخب البلجيكي.

وأشارت الوزارة، حسب بيان لها، إلى أن الجالية المصرية في هولندا، جاءت في مقدمة الجاليات التي سافرت إلى بلجيكا، بالإضافة إلى الجالية المصرية في إيطاليا، والجالية المصرية في ألمانيا.

وناشدت الوزارة، أبناء مصر في الخارج، بنشر الصور والفيديوهات، لمشاركة المصريين في الداخل فرحتهم، بتشجيع المنتخب المصري، في مباراته الأخيرة قبل السفر إلى روسيا.

وتعد المباراة اليوم، هي الأخيرة لمنتخبنا الوطني في برنامجه التأهيلي قبل التوجه إلى روسيا لخوض نهائيات كأس العالم، وجموع المصريين في حالة دعم تام لكافة اللاعبين لتقديم أفضل عروض في أهم حدث كروي في العالم.

الجاليات المصرية أوروبا منتخب مصر بلجيكا مصر وبلجيكا

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